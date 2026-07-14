„Sind Sie eigentlich Fotografen oder Bauern?“ Solche Fragen drängten sich förmlich auf, wenn man Landwirtinnen und Landwirte aus der Region bei der diesjährigen „Flurfahrt“ im Kreis Hildburghausen über ihren betrieblichen Alltag sprechen hörte. Es sind die auch aus anderen Branchen berüchtigten „Dokumentationspflichten“, die etwa dazu zwingen, Fotos einer Fläche vor und nach der Mahd zu machen und auf der „Fan-App“ (Fan steht hier für: „Frage - Antwort - Nachweis“) hochzuladen.