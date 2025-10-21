Der Bau der Ortsumgehung in Schwallungen, die 2007 in Betrieb ging, war für das Dorf ein Segen. „Es war eine große Entlastung für den Ortskern und eine Erhöhung der Verkehrssicherheit“, sagte Bürgermeister Jan Heineck am Montag zur Abschlussveranstaltung der Flurbereinigung Schwallungen. Lärm und Emissionen hätten zudem reduziert werden können, eine spürbar bessere Lebensqualität wurde erreicht. Auch landwirtschaftliche Betriebe und Gewerbetreibende hätten profitiert davon. Zuvor hatten sich viele Jahre lang die Autoschlangen durch die Werratalgemeinde gequält. Doch solche Bauprojekte sind natürlich auch massive Eingriffe, die stets viele Grundstückseigentümer betreffen. Für die Kommunalpolitiker sei deshalb in all den Jahren wichtig gewesen, alle Fragen „rechtssicher und fair zu klären“, so Heineck.