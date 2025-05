Management will Lieferketten entzerren

Die europäische und die US-Luftfahrtindustrie sind eng vernetzt. MTU baut und entwickelt Triebwerke in Kooperation mit dem US-Hersteller Pratt & Whitney. Wichtige Rohstoffe für die Turbinenfertigung sind Titan und Nickel, dabei ist MTU nach Wagners Worten auf zwei US-Lieferanten angewiesen. MTU ist aber auch in den USA ein großer Dienstleister für Wartung und Reparatur von Flugzeugtriebwerken. Um die Kosten höherer Zöllen abzumildern, plant das Unternehmen eine Entzerrung seiner Lieferketten. Wo möglich, sollen Teile zwischen europäischen Standorten ohne Zwischenschritte in den USA geliefert werden.