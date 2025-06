Die Geschäfte laufen demnach in allen Bereichen gut, unter anderem beim Absatz von Ersatzteilen für Zivilflugzeuge und in der Wartung. MTU hat auch einen militärischen Zweig, der aber sehr viel kleiner ist als das Zivilgeschäft. Das Unternehmen beschäftigt an weltweit 19 Standorten gut als 13.000 Menschen.