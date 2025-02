In den zurückliegenden Tagen und Wochen war es zu mehreren schweren Luftfahrtunglücken in den USA gekommen. Unter anderem waren in der Hauptstadt Washington ein Hubschrauber und eine Passagiermaschine zusammengestoßen, was zu 67 Toten geführt hatte. In Philadelphia starben sieben Menschen nach dem Absturz eines Learjets. In Alaska kamen zehn Menschen ums Leben, nachdem ein Flugzeug in der Nähe der Stadt Nome abgestürzt war.