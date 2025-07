Flugzeugabsturz: Russland: Flugschreiber der Absturzmaschine gefunden

Tynda - Am Absturzort eines Passagierflugzeugs im Osten Russlands wurden offiziellen Angaben nach die Flugschreiber gefunden. "In Kürze werden sie zum Entziffern nach Moskau gebracht", teilte das russische Verkehrsministerium mit. Die Flugschreiber sollen den Ermittlern Anhaltspunkte über die Ursache des Absturzes geben. Bei dem Unglück in der Taiga waren am Donnerstag alle 48 Insassen ums Leben gekommen. Zunächst hatte Gouverneur Wassili Orlow von 49 Insassen an Bord geschrieben.