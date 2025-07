Krankenwagen und Rettungshubschrauber im Einsatz

Der East of England Ambulance Service teilte in einem X-Beitrag mit, mehrere Krankenwagen und Spezialfahrzeuge seien vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz. Der Einsatz würde laut Polizei noch mehrere Stunden andauern, die Öffentlichkeit solle das Gebiet meiden, berichtete PA weiter. Berichte über Verletzte oder Tote gab es zunächst nicht, auch die Anzahl der Menschen an Bord ist aktuell unklar.