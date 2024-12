Flugzeugabsturz Flugzeugabsturz: Aserbaidschan erhöht Druck auf Moskau

Der Rosawiazija-Chef Jadrow sagte, den Piloten seien mehrere russische Ausweichflughäfen angeboten worden. Sie hätten aber über das Kaspische Meer nach Aktau in Kasachstan fliegen wollen. Aserbaidschanische Medien zogen diese Darstellung in Zweifel. Bei der versuchten Landung in Aktau stürzte die Maschine vom Typ Embraer 190 ab. Immerhin 29 Menschen überlebten, wenn auch viele nur mit schweren Verletzungen. In Aserbaidschan wurden am Freitag Opfer des Unglücks unter großer öffentlicher Anteilnahme beigesetzt.