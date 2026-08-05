Leipzig - Eine Drohne am Leipziger Flughafen ruft die Polizei auf den Plan. Denn das Flugobjekt wurde in der Nähe einer ukrainischen Maschine gefunden.
Flugverkehr Was wir über den Vorfall am Leipziger Flughafen wissen
dpa 05.08.2026 - 12:30 Uhr
Eine Drohne, Sprengstoff und ein ukrainisches Flugzeug: Die Vorgänge am Leipziger Flughafen rufen die Polizei auf den Plan. Noch sind zentrale Fragen offen.
Leipzig - Eine Drohne am Leipziger Flughafen ruft die Polizei auf den Plan. Denn das Flugobjekt wurde in der Nähe einer ukrainischen Maschine gefunden.