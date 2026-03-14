"Ich würde in der Gegend im Moment nicht fliegen wollen. Die ganze Gegend ist ein aktives Konfliktgebiet", schreibt dagegen ein Nutzer auf der Piloten-Website PPRuNe. Die Airlines "spielen mit dem Feuer und dem Leben der Passagiere und Crews", schreibt ein anderer. Einige sprechen in dem Piloten-Forum von "absolutem Wahnsinn" und sagen voraus, dass die Flüge im Krieg nur noch so lange laufen würden, bis es zu einer großen Katastrophe kommt - sei es durch einen Unfall oder durch den gezielten Abschuss eines Passagierfliegers.