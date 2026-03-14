Dubai - Unter lautem Dröhnen saust die Drohne abwärts und schlägt am internationalen Flughafen von Dubai ein - direkt an einem der Terminals und neben geparkten Passagierflugzeugen, mitten am Tag. Das Video des Angriffs vor einigen Tagen zeigt: Piloten im Nahen Osten stehen angesichts des Kriegs mit dem Iran vor einigen der wohl außergewöhnlichsten Tage ihrer Karriere. Denn wie steuert man ein Flugzeug samt Passagieren sicher ans Ziel, wenn am Himmel Tag und Nacht Drohnen, Raketen und Marschflugkörper fliegen?