Leipzig/Halle/Dresden - Die Diskussion über die Zukunft des Flughafens Dresden gewinnt an Schärfe. "Aktuell befinden sich beide Länder in konstruktiven Gesprächen über eine mögliche Anschlussfinanzierung ab 2027", teilte das sächsische Finanzministerium auf Anfrage mit. Hintergrund ist die wachsende wirtschaftliche Kluft zwischen den Flughäfen in Leipzig/Halle und Dresden – gerade jetzt zur Hauptreisezeit in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.