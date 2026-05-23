Flugunfall: Segelflugzeug stürzt auf A45 – ein Toter bei Olpe

Olpe (dpa/lnw) - Beim Absturz eines Segelflugzeugs auf die Autobahn 45 bei Olpe ist nach Auskunft der Polizei ein Mensch ums Leben gekommen. In dem Flieger saßen laut den ersten Ermittlungen zwei Menschen. Betroffen sei die Fahrrichtung Freudenberg, sagte die Leitstelle der Polizei in Dortmund. Aber auch auf der Gegenfahrbahn (Frankfurt-Dortmund) würde sich der Verkehr derzeit stauen. Die Autobahnpolizei sei vor Ort.