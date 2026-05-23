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Flugunfall Segelflugzeug stürzt auf A45 – ein Toter bei Olpe

Nach dem Absturz eines Segelflugzeugs auf eine Autobahn im Sauerland kommt ein Mensch ums Leben. Die Polizei ermittelt, zur Ursache gibt es noch keine Angaben.

Flugunfall: Segelflugzeug stürzt auf A45 – ein Toter bei Olpe
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Die Autobahnpolizei Dortmund ist nach einem Flugzeugabsturz auf der A45 bei Olpe im Einsatz. (Symbolbild Foto: Soeren Stache/dpa

Olpe (dpa/lnw) - Beim Absturz eines Segelflugzeugs auf die Autobahn 45 bei Olpe ist nach Auskunft der Polizei ein Mensch ums Leben gekommen. In dem Flieger saßen laut den ersten Ermittlungen zwei Menschen. Betroffen sei die Fahrrichtung Freudenberg, sagte die Leitstelle der Polizei in Dortmund. Aber auch auf der Gegenfahrbahn (Frankfurt-Dortmund) würde sich der Verkehr derzeit stauen. Die Autobahnpolizei sei vor Ort. 

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Weitere Informationen zu den Personalien und zur Unglücksursache können laut Polizei derzeit nicht gegeben werden.