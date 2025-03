Zell am See - Der Pilot eines Kleinflugzeuges ist im österreichischen Bundesland Salzburg tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, stürzte die einmotorige Maschine während des Landeanfluges in der Nähe des Flugplatzes Zell am See ab. Nach ersten Informationen war nur ein Mensch an Bord.