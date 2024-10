Flugtaxi-Unternehmen Bayern: "Tag der Wahrheit" für Staatshilfe für Lilium

München - Die bayerische Staatsregierung fordert die Berliner Ampel-Koalition eindringlich auf, den Weg für Finanzhilfen für das bayerische Flugtaxi-Unternehmen Lilium freizumachen. An diesem Mittwoch sei im Bundestag der "Tag der Wahrheit", sagte Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) nach einer Sitzung des bayerischen Kabinetts in München. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sagte, wenn es Hilfen von Bund und Freistaat geben solle, dann müsse dies in einer Sitzung des Haushaltsausschusses am Mittwoch entschieden werden. "Schön langsam ist es fünf nach zwölf. Wenn die noch was tun wollen, dann müssten die das jetzt tun", sagte er.