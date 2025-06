Roßhaupten (dpa/lby) - Der Pilot eines Segelflugzeugs ist bei einem Unfall während einer Landung im Ostallgäu schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der 62-Jährige zuvor aufgrund eines technischen Defekts zu einer vorzeitigen Landung außerhalb eines Flugplatzes entschieden. Aufgrund einer Windböe soll das Flugzeug am Samstag in Roßhaupten unerwartet den Boden berührt haben. Das Segelflugzeug wurde dabei laut Polizei schwer beschädigt. Der Pilot wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.