Flugsport: Paragleitunfälle in den Alpen - Deutsche und Italiener tot

Neustift im Stubaital/Bozen - In den Alpen ist es zu mehreren teils tödlichen Gleitschirmunfällen gekommen. Im österreichischen Bundesland Tirol krachte eine junge Frau aus Hessen gegen einen Baum und starb. In Südtirol kam ein erfahrener italienischer Pilot während eines Tandemflugs ums Leben. Seine Passagierin aus Deutschland blieb nach Angaben der Rettungskräfte unverletzt. Außerdem verunfallten zwei junge deutsche Paragleitpiloten in Österreich.



Die 28-jährige Fliegerin aus Hessen wurde von einem Mann in rund 40 Meter Höhe leblos in einer Baumkrone entdeckt. Die Frau war nach Angaben der Tiroler Polizei in Neustift im Stubaital über einem Wald abgestürzt. Dabei erlitt sie tödliche Verletzungen. Die Frau stammte aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Wie es zu dem Unfall kam, war vorerst unklar.