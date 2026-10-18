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  4. Polizeieinsatz am Flughafen Leipzig/Halle - Zaun beschädigt

Flugsicherheit Polizeieinsatz am Flughafen Leipzig/Halle - Zaun beschädigt

Ob sich Menschen unerlaubt auf dem Flughafengelände aufhalten, ist noch unklar. Die Polizei ist vor Ort. Der Flugbetrieb wurde eingeschränkt.

Flugsicherheit: Polizeieinsatz am Flughafen Leipzig/Halle - Zaun beschädigt
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Das Gelände wird durchsucht. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Leipzig - Ein beschädigter Zaun sorgt am Flughafen Leipzig/Halle für einen Polizeieinsatz. Derzeit sei unklar, ob sich unberechtigte Personen auf dem Flughafengelände aufhalten, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Das Gelände werde durchsucht. Den Angaben zufolge wurde die Nordpiste gesperrt, der Flugbetrieb auf der Nordseite wurde eingestellt. Die Südpiste sei weiterhin in Betrieb, hieß es. Es war zunächst nicht bekannt, wodurch der Zaun beschädigt wurde. 

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Im Sommer geriet der Flughafen Leipzig/Halle in die Schlagzeilen: Anfang August wurde dort eine mit Sprengstoff präparierte Drohne neben ukrainischen Frachtflugzeugen entdeckt. Die Bundesregierung machte Russland für den versuchten Angriff verantwortlich. Moskau wies die Vorwürfe zurück.