Machen statt Reden. So in etwa könnte beschrieben werden, wie das Team der Flugschule am Dolmar, allen voran der Fluglehrer Anton Schlütter mit Ehefrau Janine, sein Ding macht. Sie zieht die Management-Fäden, während er sich um die Flugzeugtechnik und die Pilotenausbildung kümmert. Erklärtes Ziel dabei: Ein Ausflugsziel für jedermann schaffen. War die 1991/92 von Antons Vater eröffnete Flugschule zunächst hauptsächlich attraktiv für Piloten, so gingen die Pläne später dahin, das Flugplatzgelände anziehend für Besucher aller Art – für Wanderer, Radfahrer und Familien – zu machen. Jedermann solle eine schöne Zeit am Flugplatz verbringen können.