Der Modellflugverein Geschwenda will an seine langjährige Traditionen anknüpfen und sie in bewährter Weise fortführen, betont Vereinsvorsitzender Heiko Urland. Der Verein verstehe sich nicht nur als Treffpunkt für Technikbegeisterte, sondern auch als fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde Geratal und im Ilm-Kreis. Mit ihren Veranstaltungen möchten die ehrenamtlichen Mitglieder den Modellflugsport erlebbar machen und gleichzeitig das kulturelle Angebot der Region bereichern.