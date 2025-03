Nach einer mehrmonatigen Winterpause startet das Café und Restaurant Pilotprojekt am Dolmar-Flugplatz in eine neue Saison. Bis zum 31. Oktober wird die Gaststätte täglich bei gutem Wetter von 11 Uhr bis 20 Uhr geöffnet sein. Darüber hinaus lassen sich Reservierungen für Hochzeiten, Geburtstage, Treffen, Familienfeiern, Jugendweihe, Schuleinführungen oder sonstige Veranstaltungen im kleinen Rahmen per Anruf unter 0 17 28 12 43 44 vereinbaren.