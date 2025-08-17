Eines verbindet die Flugmodellsportler aus Thüringen, Hessen, Bayern und anderen Bundesländern, die am Wochenende zur 23. Auflage des Schaufliegens des Flugmodellsportvereins (FMSV) Rhön-Dolmar auf dem Leichelberg bei Kaltensundheim zusammenkamen, auf jeden Fall: Die Leidenschaft zu fliegen. Hinauf zu steigen in die Weiten des Himmels, auch wenn die Piloten der Jets, Helikopter, Segelflieger und anderer Modelle ja eigentlich gar nicht vom Boden wegkommen. Doch das gute Gefühl, die meist selbst gebauten Mini-Flugzeuge eine Zeit lang in der Luft halten zu können, den Naturgewalten zu trotzen und zum Abschluss eine sichere Landung zu absolvieren, überwiegt alles andere. Denn dieses Hobby geht durchaus ins Geld, man braucht Zeit zum Bau, zum Training und natürlich auch dafür, bei Veranstaltungen wie dieser dabeizusein.