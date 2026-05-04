Die knapp 30 Mitglieder des Flugmodellsportvereins Großbreitenbach e. V. um Günther Hildebrand hatten am Samstag zu ihrem Modellflugplatz bei Gillersdorf eingeladen – andere Flugmodellbauer und solche, die es noch werden wollten, sowie hauptsächlich aber solche, die einfach mal ein Modellflugzeug fliegen lassen wollten. Der Flugplatz dort hat eine optimale Lage dafür, liegt außerhalb des Ortes, wodurch Funktionsmodelle wie Flugzeuge oder Hubschrauber problemlos starten und landen können – Hindernisse stören hier den Flugverkehr nicht.