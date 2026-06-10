Fluglärm Was der Flughafen Frankfurt bei den Abflügen plant

Zudem soll es Anreize für den Einsatz leiserer Flugzeuge und zusätzliche Mittel für den Lärmschutz geben.

Wie sind die bisherigen Reaktionen?

Die Kommission zur Abwehr des Fluglärms, in der die Anrainerkommunen vertreten sind, nahm das nachgebesserte Konzept zur Kenntnis - allerdings unter Bedingungen. Bei einer Sondersitzung forderte das Gremium strengere Regelungen zum Lärmschutz. Das Vorhaben lasse in seiner bisherigen Form zu viel Spielraum.

Dies gelte beispielsweise für die vorgesehene Lärmpause für Starts Richtung Nordwesten. Sie müsse verbindlich zwischen 5.00 und 8.00 Uhr festgelegt werden - das wären zusätzliche zwei Stunden. Nordwestabflüge müssten verbindlich auf das erforderliche Mindestmaß beschränkt werden, fordert die FLK.

Die besonders betroffenen Gemeinden Flörsheim, Hattersheim und Hochheim wollen juristische Schritte prüfen. Dabei würden die Gemeinden von den Städten Wiesbaden und Mainz sowie dem Main-Taunus-Kreis unterstützt, sagte der Hochheimer Bürgermeister Dirk Westedt (FDP).

Die FLK kritisierte, entgegen aller Zusagen nach dem Flughafenausbau würden nun die bereits am meisten belasteten Kommunen nochmals mehr Lärm hinnehmen müssen.

Was sind die nächsten Schritte?

Die FLK erklärte, ihr Beschluss werde an das Wirtschafts- und Verkehrsministerium weitergeleitet. Behörden und Institutionen sind nicht an die Beratungsergebnisse der FLK gebunden, wie diese in ihrer Aufgabenbeschreibung mitteilt. Ein Abweichen müsse aber begründet werden.

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) kündigte an, beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung eine Anpassung der Durchführungsverordnung zu den Frankfurter Flugverfahren zu beantragen. "Sie ist Voraussetzung dafür, dass das weiterentwickelte Betriebskonzept in Betrieb gehen kann, sobald es die Kapazitäten notwendig machen", erklärte Dirk Mahns, Geschäftsführer Betrieb der DFS.

Das bisherige Betriebskonzept bleibe mindestens bis zum Jahr 2028 maßgeblich, hatte das Wirtschafts- und Verkehrsministerium Wiesbaden mitgeteilt.