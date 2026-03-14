Der Sprecher des Luftwaffengeschwaders in Neuburg an Donau betonte, für solche Übungen werde meist ein Rundkurs gewählt, damit Orte nicht mehrfach überflogen würden und unter dem Lärm litten. Man bemühe sich auch, die Belastung so gering wie möglich zu halten. "Einen Großteil dieser Tiefflugübungen kann ich im Simulator abbilden", sagte der Sprecher. "Aber irgendwann muss man das Simulierte auch üben." Jeder Tiefflug sei Teil des Trainings. Es gehe dabei um Standardfähigkeiten, um unter dem Radar fliegen zu können: "Die Piloten erlauben sich da keine Spaßflüge."