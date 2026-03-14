Wemding (dpa/lby) - Nach großer Aufregung bei Grundschülern in Schwaben wegen tieffliegender Kampfjets macht die Bundeswehr wenig Hoffnung auf Vorwarnung zu solchen Fällen. "An sich ist das relativ schwierig", sagte ein Sprecher des Luftwaffengeschwaders in Neuburg an der Donau. Wann und wo für Übungen besonders tief geflogen werde, "entscheiden die Piloten individuell". Oft stünden die Route und der Zeitpunkt erst wenige Stunden vor Abflug fest - da sei eine Information über die Behörden vor Ort schwierig.