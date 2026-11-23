Frankfurt - Nachdem in zwei Flügen aus der Karibik nach Frankfurt am Main mehrere Passagiere über Unwohlsein klagten, haben nach der Landung am Sonntag medizinische Teams die Menschen an Bord untersucht. Wie die Flughafenbetreiberin Fraport am Montag auf Anfrage mitteilte, benötigte beim ersten Flug eine Person eine Behandlung im Krankenhaus. Beim zweiten Flug sei eine Person zur medizinischen Abklärung in die Klinik gebracht worden. Zunächst hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet.