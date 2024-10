In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es immer wieder Schwierigkeiten am Flughafen München gegeben. So bildeten sich etwa Anfang Oktober bei den Sicherheitskontrollen lange Schlangen mit extremen Wartezeiten im Terminal 2. Lufthansa-Boss Carsten Spohr hatte München kürzlich als den derzeit schlechtesten Flughafen in Europa bezeichnet. Verspätungen und fehlendes Personal seien an der Tagesordnung.