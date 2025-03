München (dpa/lby) - Ein junger Mann soll einen 57-Jährigen am S-Bahnhof des Münchner Flughafens ins Gleisbett gestoßen haben und dann geflüchtet sein. Der 27-Jährige kam am Montag wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte.