Flughafen München Krause gegen Abschiebeterminal - aber kann es nicht stoppen

Krause erklärte: "Ich will nicht, dass München zum deutschen oder gar europäischen Drehkreuz für Abschiebungen wird." Die enorme Dimensionierung des Terminals bei gleichzeitig deutlich sinkenden Asylzahlen in Deutschland lasse vermuten, dass dort nicht nur Abschiebungen aus Bayern oder dem Bundesgebiet, sondern aus ganz Europa stattfinden sollten.