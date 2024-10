Koalitionsvertrag sieht Moratorium vor

Da sich CSU und Freie Wähler bislang jedoch nicht auf ein gemeinsames Vorgehen in der Frage einigen konnten, haben sie in ihrem Koalitionsvertrag ein Moratorium verankert: "Über die Notwendigkeit einer dritten Start- und Landebahn am Flughafen München gibt es unter den Koalitionspartnern unterschiedliche Auffassungen. Die Planungen für deren Bau werden daher auch während der aktuellen Legislaturperiode nicht weiterverfolgt", heißt es im neuen Vertrag. Bereits in ihrem ersten Koalitionsvertrag war das Thema ausgeklammert worden.