Memmingerberg (dpa/lby) - Ein Dieb hat bei der Polizei am Flughafen Memmingen ein Parfüm zurückgegeben, das er bereits vor Monaten gestohlen hatte. Den Angaben zufolge meldete sich der 40-Jährige am Freitag bei der Grenzpolizei, als er nach Deutschland einreiste. Er gab an, das Parfüm im Juni 2025 bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen in Memmingerberg (Landkreis Unterallgäu) von einem anderen Passagier gestohlen zu haben. Nun wollte er es zurückgeben.