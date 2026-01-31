 
  Region

Ein 40-Jähriger stellt sich am Flughafen Memmingen und bringt ein Parfüm zurück, das er im Juni gestohlen hatte. Die Polizei leitet ein Verfahren ein.

Ein Mann brachte bei der Einreise nach Deutschland ein Parfüm mit, das er bereits im Sommer am Flughafen gestohlen hatte. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Memmingerberg (dpa/lby) - Ein Dieb hat bei der Polizei am Flughafen Memmingen ein Parfüm zurückgegeben, das er bereits vor Monaten gestohlen hatte. Den Angaben zufolge meldete sich der 40-Jährige am Freitag bei der Grenzpolizei, als er nach Deutschland einreiste. Er gab an, das Parfüm im Juni 2025 bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen in Memmingerberg (Landkreis Unterallgäu) von einem anderen Passagier gestohlen zu haben. Nun wollte er es zurückgeben. 

Laut Polizei wurde nach dem 40-Jährigen bereits gefahndet. Demnach wurde nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Außerdem musste der Mann eine Sicherheitsleistung bezahlen.