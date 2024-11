Flughafen: 470.000 Euro: Russischer Flieger stand zwei Jahre in München

Wie zuerst der Bayerische Rundfunk berichtet hatte, war das Flugzeug vom Typ Airbus A320 kurz nach der russischen Invasion in der Ukraine in München gelandet, am 27. Februar 2022. Kurz darauf wurde der europäische Luftraum für alle Flugzeuge aus Russland gesperrt, die Maschine war in München gefangen – und verursachte seinen Eigentümern laut Flughafen "Abstell- und Unterstellentgelte" für 834 Tage.