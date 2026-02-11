Flughäfen München und Nürnberg Auswirkungen des Lufthansa-Streiks noch nicht absehbar

München (dpa/lby) - Nach einer kurzfristigen Streikankündigung von Piloten und Flugbegleitern kämpft die Lufthansa mit der Aufstellung ihrer Flugpläne für diesen Donnerstag. Bis zum Mittwochmittag war noch unklar, an welchen Flughäfen wie viele Flüge ausfallen werden. Die größte deutsche Fluggesellschaft erwartet "umfangreiche Flugstreichungen", wie das Unternehmen mitteilte. Eine aktuelle Zahl könne die Lufthansa wegen der sich ständig ändernden Situation nicht nennen. "Ebenso wenig ist es uns möglich, genauere Angaben zu den Auswirkungen an einzelnen Flughäfen zu machen", hieß es in einer Stellungnahme. Das Unternehmen warf den beiden Gewerkschaften Cockpit und Ufo vor, der Streik sei unverhältnismäßig.