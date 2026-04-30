Flugabwehrsystem-Hersteller: Israelischer Rüstungskonzern könnte VW-Werk übernehmen

Osnabrück - Der israelische Rüstungskonzern Rafael möchte das Osnabrücker Volkswagen-Werk übernehmen. "Es gibt Gespräche zwischen Rafael und Volkswagen", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Bastian Ernst der Deutschen Presse-Agentur. Ernst war bis 2025 in führender Funktion für den Panzerfaust-Hersteller Dynamit Nobel Defence (DND) tätig, dann wechselte er in den Bundestag. DND ist die Deutschlandtochter von Rafael, sie würde nach aktuellem Stand auch den Volkswagen-Standort übernehmen. Informierte Kreise bestätigten die Information, über die auch die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet hatte.