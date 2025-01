Flüssigerdgas Bericht: Deutschland zentral bei russischen LNG-Importen

Wie viel des nach Deutschland eingeführten Flüssiggases kommt aus Russland?

Die von Sefe in Dünkirchen angenommenen LNG-Importe würden an zwei Handelsplätzen in Frankreich und Belgien verkauft. "Sefe liefert kein russisches LNG nach Deutschland oder hat versucht, es dorthin zu liefern", teilte das Unternehmen weiter mit. Wie viel des in Frankreich ankommenden LNGs letztlich in Deutschlands Leitungen lande, ist nach Angaben Sefes nicht zu ermitteln. "Sobald die in Dünkirchen angenommenen Moleküle in das europäische Gasnetz eingespeist werden, können sie nicht mehr nachverfolgt werden. Wir können daher auch keine Angaben dazu machen", teilte das Unternehmen mit.