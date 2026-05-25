Flügel herabgestürzt: Feuer in Windrad erloschen - weiter Gefahr durch Trümmer

Kitzingen (dpa/lby) - Der Brand eines Windrades an der Autobahn 7 bei Kitzingen ist erloschen. Dennoch warnt die Polizei Schaulustige weiter, zu nah an das Windrad heranzukommen: Es könnten Trümmer herabstürzen, daher bestehe Lebensgefahr. "Das Feuer ist aus. Aber es ist schon so, dass zwei Flügel immer noch oben hängen", schilderte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken. "Wegen der möglichen Trümmer ist der Bereich deshalb immer noch gesperrt." Der dritte Flügel sei bereits relativ am Anfang herabgestürzt.