Flüge: Mann soll als falscher Kapitän geflogen sein

"Aerotelegraph" hatte zuvor gemeldet, dass der Mann mindestens im vergangenen Sommer für Avion Express als Kapitän tätig gewesen sein soll, ohne die nötige Qualifikation dafür zu besitzen. Demnach soll er zuvor lediglich als Kopilot im Cockpit gesessen haben und seine Unterlagen so gefälscht haben, dass er bei der Charterfluggesellschaft als Kapitän fliegen durfte.