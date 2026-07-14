Flüchtlingsverbände dagegen: Flughafen-Aufsichtsrat macht Weg für Abschiebeterminal frei

Münchens OB Krause hatte Nein angekündigt

Der neue Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) hatte zuletzt öffentlich angekündigt, im Aufsichtsrat gegen das Projekt zu stimmen. "Abschiebungen im großen Stil sollten nicht Teil des Geschäftsmodells des Münchner Flughafens sein", sagte er der "Abendzeitung". Die Abstimmung - eigentlich eine Formalie - war deshalb zuletzt doch mit etwas größerer Spannung erwartet worden.