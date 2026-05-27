Nichts für zarte Seelen – die Bilder, die im Prozess am Landgericht Meiningen gezeigt werden, demonstrieren, was ein Mensch einem anderen mit einem Messer antun kann. Ein Mann, den vermutlich auch ihm Nahestehende kaum mehr erkennen würden, liegt blutüberströmt da – er hat klaffende Wunden am Körper, man sieht, wo ihm mutmaßlich eine Klinge tief durchs Gesicht gezogen wurde. Man habe, wird später ein junger Polizeibeamter, der früh im Einsatz war, sagen, „mit seinem Ableben gerechnet“.