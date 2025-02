Flüchtlingsunterkünfte Meißner will "große Lösung" bei Flüchtlings-Erstaufnahme

Erfurt/Suhl (dpa/th) - Thüringens neue Migrationsministerin Beate Meißner will weniger Geflüchtete auf die Städte und Gemeinden verteilen. Es würden künftig nur noch die Menschen in die Kommunen zur Unterbringung gebracht, die Aussicht auf ein Bleiberecht hätten, sagte Meißner in Erfurt. "Wir wollen die Kommunen entlasten, um eine bessere Integration zu ermöglichen." Für die zentrale Flüchtlingsunterkunft des Landes müsste deshalb die Kapazität erhöht werden. "Wir brauchen eine große Lösung", so die CDU-Politikerin.