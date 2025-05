Flüchtlingspolitik Jeder Zweite fände Auswahl Geflüchteter im Ausland besser

Bamf-Präsident Hans-Eckhard Sommer hatte sich in einer Rede bei der Konrad-Adenauer-Stiftung Ende März für die Aufnahme von Menschen in Deutschland "in beachtlicher Höhe" nach humanitären Kriterien ausgesprochen - als Alternative zu individuellen Asylverfahren. Er hatte allerdings betont, dass dies seine "persönliche Einschätzung" sei und er nicht als Bamf-Präsident spreche. Politiker der Grünen, der Linken sowie die Organisation Pro Asyl forderten daraufhin den Rücktritt des Behördenleiters.