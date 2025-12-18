Die Landesregierung wird ihr Versprechen, das zentrale Aufnahmelager für Flüchtlinge (EAE) in Suhl Ende 2026 zu schließen, wohl tatsächlich einhalten, pünktlich. Nachdem jetzt auch Migrationsministerin Beate Meißner diese Zusage wiederholt hat, gibt es kein Zurück. Dabei hatten sich zwischenzeitlich viele gefragt, ob Innenminister Georg Maier Anfang 2024 nicht etwas zu vollmundig angekündigt hatte, das Land wolle die EAE in einen Neubau an einem geeigneteren Ort umziehen. Das wird nun binnen eines Jahres mit Sicherheit nicht der Fall sein, weiß man nun. Was man nicht weiß ist, ob ein Neubau abgeblasen oder nur verschoben ist. Hier lassen sich beide Ministerien nach wie vor nicht in die Karten schauen. Vermutlich nutzt man die Gunst der stark sinkenden Flüchtlingszahlen und behilft sich mit der Verteilung der paar hundert Leute auf mehrere Klein-Standorte. Was im Prinzip vernünftig ist: Die meisten Probleme, die die EAE in Suhl verursachte, waren auf ihre schiere Größe zurückzuführen – und auf häufige Überbelegungen. Genau diese drohen aber auch 2027 an den neuen Standorten, sollten Flüchtlingszahlen wieder steigen. Den künftigen EAE-Städten ist zu wünschen, dass die Landesregierung – anders als einst in Suhl – einen guten Plan hat. Seite 2