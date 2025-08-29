Als 2015 quasi über Nacht und ohne jede Absprache mit der Stadt Asylbewerber in angemieteten Wohnblöcken der einstigen Offiziershochschule der Grenztruppen untergebracht wurden, ahnte niemand, wie sehr dieser Schritt Suhl und die hier lebenden Menschen verändern würde. Bund und Land standen angesichts des riesigen Andrangs von Flüchtlingen unter starkem Zugzwang. Ein Dach über dem Kopf und Essen, das war zunächst alles was bei der Flüchtlingsunterbringung zählte. Viele Suhler wollten helfen, stellten Sachspenden zur Verfügung, arbeiteten ehrenamtlich in der Betreuung mit, eine Teestube wurde eingerichtet und ehrenamtlich betrieben, Angebote für Kinder geschaffen, die es dank engagierter Menschen mit Herz bis heute gibt.