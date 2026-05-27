Für den Hauptangeklagten im Prozess wegen des Angriffs auf eine Flüchtlingsunterkunft in Gehren bei Ilmenau hat die Staatsanwaltschaft Erfurt eine fünfjährige Haftstrafe gefordert. Außerdem solle der Mann in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden, weil er alkoholkrank sei, sagte der zuständige Staatsanwalt, Hannes Grünseisen, am Mittwoch in Erfurt während seines Plädoyers in dem Prozess vor dem Landgericht Erfurt.
Angriff auf Flüchtlingsheim Haupttäter soll fünf Jahre ins Gefängnis
Sebastian Haak 27.05.2026 - 14:51 Uhr