Sollte man raten müssen, welchen Beruf der junge Mann gerade lernt, der da vor Gericht gerade Angaben zu seiner Person und seinem persönlichen Werdegang macht, man würde ziemlich schnell dazu kommen zu mutmaßen, dass er in der Versicherungsbranche tätig ist. Was stimmt. Er macht gerade eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann, was durchaus zu ihm passt. Blaues, offenbar frisch gebügeltes Hemd, akkurater Haarschnitt und einen erkennbaren Hang dazu, viel zu reden.