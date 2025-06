Die letzte Einwohnerversammlung auf dem Suhler Friedberg vor der in der vergangenen Woche ist zwei Jahre her, die nächste soll schon im kommenden Jahr stattfinden. Und auch wenn einige Punkte auf der Tagesordnung standen, so drehte sich letztlich doch fast alles um die eine und für die meisten Anwesenden entscheidende Frage: Was wird aus der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge?