Suhl : Leerzug der Erstaufnahmeeinrichtung soll bald beginnen

Nach den Plänen der Landesregierung soll neben der Unterkunft in Suhl auch die Erstaufnahme in Eisenberg geschlossen werden, letztere 2028. Als Ersatz dafür plant das Land nach Meißners Angaben eine mittelgroße Einrichtung mit bis zu 500 Plätzen sowie zwei bis drei kleinere Einrichtungen einzurichten. Wo genau die neuen Erstaufnahmestandorte entstehen sollen, sagte Meißner nicht. In den kleineren Einrichtungen würden unter anderem geflüchtete Familien, aber auch solche Flüchtlinge untergebracht werden, die sich in der großen Einrichtung nicht an die dort geltenden Regeln halten.