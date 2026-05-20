Suhl : Leerzug der Erstaufnahmeeinrichtung soll bald beginnen

Erfurt (dpa/th) - Um die angekündigte Schließung der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl bis zum Ende des Jahres gewährleisten zu können, soll schon bald mit dem Leerzug der Anlage begonnen werden. In den nächsten Monaten solle dieser Leerzug sukzessive umgesetzt werden, sagte Thüringens Migrationsministerin Beate Meißner (CDU) im Erfurter Landtag während einer Regierungsbefragung. Er werde so rechtzeitig abgeschlossen sein, dass die Anlage wie angekündigt zum 30. November 2026 geschlossen werden könne.