In der kommenden Stadtratssitzung erwarten die Oberhofer Stadträte viele Nachfragen zu den Flüchtlingen in der Stadt. Ganz konkret geht es dabei um die Familie aus Syrien, die seit Wochen in den Containern auf einem Parkplatz an der L 3247 lebt. Es ist Gesprächsthema im ganzen Ort, soweit sind sich die Stadträte einig und fragen sich, was getan wurde und in den nächsten Tagen noch getan werden kann, um die Wohnsituation in den Containern abzustellen. Deswegen haben sie das Thema in der Sitzung des Hauptausschusses am Dienstagabend vorberaten und ihre Fragen an die Verwaltung gestellt.