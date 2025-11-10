Flüchtlinge: Deutlicher Rückgang bei Asylbewerberzahlen

Erfurt (dpa/th) - Die Zahl der Menschen, die auf der Suche nach Asyl nach Thüringen kommen, ist zuletzt deutlich zurückgegangen. In den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres seien etwa 2.100 Flüchtlinge im Freistaat registriert worden, sagte ein Sprecher des Thüringer Migrationsministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Im Vergleich zu den Vorjahren wird deutlich, wie stark der Rückgang damit ausfällt: Im entsprechenden Vergleichszeitraum 2024 seien es fast 4.000 Asylsuchende gewesen, im Jahr zuvor fast 6.000.