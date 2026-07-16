Flüchtlinge: Bootunfälle mit über 500 Flüchtlingen vor Myanmar befürchtet

Genf - Zwei UN-Organisationen haben wegen einer möglichen Bootskatastrophe in Südostasien mit mehr als 500 Flüchtlingen an Bord Alarm geschlagen. Zwei Boote sollen in den vergangenen Tagen von der Küste Myanmars abgelegt haben. Ein Boot mit rund 250 Menschen an Bord soll nach vorläufigen Berichten am 8. Juli gesunken sein, zu einem zweiten mit etwa 280 Menschen sei kurz nach dem Start der Kontakt abgebrochen, teilten die UN-Organisation für Migration (IOM) und das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) mit.