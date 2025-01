Flüchtlinge: Belegungssituation in Erstaufnahmen etwas entspannter

Weimar (dpa/th) - Thüringens Erstaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete waren zuletzt zu etwa zwei Dritteln ausgelastet. Von zusammengenommen 1.510 Plätzen in Suhl, Eisenberg, Gera und Werther im Landkreis Nordhausen waren Mitte Dezember 965 belegt, wie das Landesverwaltungsamt auf Anfrage mitteilte. Allerdings war die Situation an den einzelnen Standorten unterschiedlich. Während in Suhl als größte Einrichtung von 1.005 Plätzen 651 genutzt wurden, waren in Eisenberg immerhin 160 von 177 belegt. In Gera waren es 123 von 178 Plätzen und in Werther, wo nur Ukrainer untergebracht sind, wurden 31 von 150 Plätzen genutzt.